Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре.
Новости
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре.
"Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — рассказали в ведомстве.
В РКН
отметили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.
На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.
"Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.
В понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.