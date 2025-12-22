Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 22.12.2025 (обновлено: 17:54 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/roskomnadzor-2063895625.html
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp - РИА Новости, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:55:00+03:00
2025-12-22T17:54:00+03:00
технологии
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058475384_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_0d83441216e8cdf990cf8894d15e68fa.jpg
https://ria.ru/20251212/roskomnadzor-2061754682.html
https://ria.ru/20251130/gosduma-2058740089.html
https://ria.ru/20251204/roskomnadzor-2059727820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058475384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b90f6db3cb749eb5a6acd2416484d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

Роскомнадзор допустил, что WhatsApp полностью заблокируют в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре.
«

"Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — рассказали в ведомстве.

Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения
12 декабря, 19:46
В РКН отметили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.
На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.
WhatsApp* - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
30 ноября, 15:10
"Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.
В понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
FaceTime - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime
4 декабря, 11:46
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала