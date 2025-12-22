Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре.

« "Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован", — рассказали в ведомстве.

РКН отметили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.

"Рекомендуем переходить на национальные сервисы", — добавили в регуляторе.

В понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф", было более 3,5 тысячи обращений.

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.