Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes - РИА Новости, 22.12.2025
14:04 22.12.2025 (обновлено: 14:53 22.12.2025)
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса", - ответили в пресс-службе на вопрос, применяет ли Роскомнадзор меры блокировки к Be my eyes.
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом к сервису Be my eyes.
Be my eyes - это сервис для слабовидящих людей, который помогает ориентироваться в пространстве. Он был основан в 2015 году.
В России заблокировали SnapChat
