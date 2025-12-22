Рейтинг@Mail.ru
В Саратове ввели временные ограничения на работу аэропорта
16:51 22.12.2025 (обновлено: 16:53 22.12.2025)
В Саратове ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Саратове ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 22.12.2025
В Саратове ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.12.2025
2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов
В Саратове ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
