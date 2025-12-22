Рейтинг@Mail.ru
Росатом испытал тренажер операторов "реактора будущего"
16:05 22.12.2025
Росатом испытал тренажер операторов "реактора будущего"
Росатом испытал тренажер операторов "реактора будущего"
Росатом испытал тренажер операторов "реактора будущего"

© РИА Новости / Максим Блинов
Строительство АЭС
Строительство АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты "Росатома" успешно завершили комплексные испытания полномасштабного тренажера для подготовки операторов инновационной реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске Томской области, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
12 декабря, 17:22
"Росатом" запустил в эксплуатацию Централизованный электронный архив
12 декабря, 17:22
"На площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") успешно завершились комплексные испытания полномасштабного тренажёра (ПМТ) для проекта БРЕСТ-ОД-300", - говорится в сообщении.
Заказчиком работ выступило АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, предприятие топливного дивизиона "Росатома"), на площадке которого строится опытный демонстрационный комплекс (ОДЭК) с реактором БРЕСТ-ОД-300.
"Основной задачей ПМТ является повышение безопасности и экономической эффективности эксплуатации энергоблока за счет совершенствования профессиональной подготовки оперативного персонала. Оборудование выполнено так, чтобы оператор не ощущал различия между работой на тренажере и на настоящем пульте управления реактором", - поясняется в сообщении.
ПМТ - это ключевое техническое средство обучения, поскольку в соответствии с федеральными нормами и правилами подготовка персонала с применением полномасштабного тренажера должна завершиться до физического пуска энергоблока, подчеркнул начальник отдела подготовки персонала ОДЭК СХК Егор Клевцов, слова которого приведены в сообщении.
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ
16 декабря, 15:30
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ
16 декабря, 15:30
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
16 декабря, 11:59
 
