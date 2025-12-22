Росатом испытал тренажер операторов "реактора будущего"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты "Росатома" успешно завершили комплексные испытания полномасштабного тренажера для подготовки операторов инновационной реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске Томской области, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве . Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.

"На площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления концерна " Росэнергоатом ", электроэнергетический дивизион госкорпорации " Росатом ") успешно завершились комплексные испытания полномасштабного тренажёра (ПМТ) для проекта БРЕСТ-ОД-300", - говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступило АО " Сибирский химический комбинат " (СХК, предприятие топливного дивизиона "Росатома"), на площадке которого строится опытный демонстрационный комплекс (ОДЭК) с реактором БРЕСТ-ОД-300.

"Основной задачей ПМТ является повышение безопасности и экономической эффективности эксплуатации энергоблока за счет совершенствования профессиональной подготовки оперативного персонала. Оборудование выполнено так, чтобы оператор не ощущал различия между работой на тренажере и на настоящем пульте управления реактором", - поясняется в сообщении.

ПМТ - это ключевое техническое средство обучения, поскольку в соответствии с федеральными нормами и правилами подготовка персонала с применением полномасштабного тренажера должна завершиться до физического пуска энергоблока, подчеркнул начальник отдела подготовки персонала ОДЭК СХК Егор Клевцов, слова которого приведены в сообщении.

В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.