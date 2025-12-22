Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде - РИА Новости, 22.12.2025
17:26 22.12.2025
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде - РИА Новости, 22.12.2025
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде
Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия, москва, роман товстик
Происшествия, Москва, Роман Товстик
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая жена Елена делят имущество в суде

© Фото : соцсети Романа Товстика Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена
 Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : соцсети Романа Товстика
Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суде началось рассмотрение гражданского дела по иску Товстик Елены к ее бывшему мужу Товстику Роману. Очередное судебное заседание назначено на 11 февраля 2026 года", - сказали в суде.
В этом же суде рассматривается дело об определении места жительства детей.
В конце сентября адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что надеется на мирное урегулирование обоих вопросов, поскольку у пары есть брачный договор.
Они поженились в 2006 году, у них шестеро детей.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
21 мая, 03:38
 
ПроисшествияМоскваРоман Товстик
 
 
