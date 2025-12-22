https://ria.ru/20251222/roman-2063904406.html
Бизнесмен Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде
22.12.2025

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга делят имущество в суде, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суде началось рассмотрение гражданского дела по иску Товстик Елены к ее бывшему мужу Товстику Роману. Очередное судебное заседание назначено на 11 февраля 2026 года", - сказали в суде.
В этом же суде рассматривается дело об определении места жительства детей.
В конце сентября адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что надеется на мирное урегулирование обоих вопросов, поскольку у пары есть брачный договор.
Они поженились в 2006 году, у них шестеро детей.