"Тридцать часов рожала мертвого сына": в чем винят врачей из Калининграда

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Сутки я пролежала в отделении патологии беременных с мертвым сыном в животе", "Дочь задохнулась у меня внутри, пока я пыталась ее родить" — это из заявлений в Следственный комитет пяти жительниц Калининграда. Они считают, что потеряли детей из-за некачественной медпомощи в Региональном перинатальном центре. Возбуждено уголовное дело. В областном Минздраве призывают дождаться результатов экспертиз.

"Опухоль размером с голову"

У 26-летней Анжелики Румянцевой была идеальная беременность. Девушка проходила все обследования, пила витамины, тщательно следила за рационом. В семье ожидали мальчика. С именем определились в первые месяцы — Савелий.

"Я представляла, как приложу сына к груди, как муж перережет пуповину. А попала в настоящий ад", — говорит пострадавшая.

Утром 8 апреля на сроке 39 недель у нее начались схватки. Врач женской консультации направила в перинатальный центр. Но родовая деятельность была слабая. В семь вечера ей поставили капельницу со стимулирующим гормоном окситоцином. Процесс пошел. Анжелика вспоминает, что тужилась полтора часа, но родить не получалось.

© Фото предоставлено Анжеликой Румянцевой Анжелика Румянцева © Фото предоставлено Анжеликой Румянцевой Анжелика Румянцева

"Тогда пришла врач, провела осмотр и сказала, что у ребенка начала расти кефалогематома — кровяная опухоль между костями черепа и надкостницей, которая образуется из-за сдавливания головы. Сначала меня успокаивали: ничего страшного, такое бывает, — вспоминает Анжелика. — Но образование увеличивалось. Гинеколог начала давить на живот рукой".

Когда Савелий родился, она испугалась: опухоль была огромной — размером с голову. "Видимо, сын пытался пройти через родовые пути, но не мог. Из-за потуг "кровяная мозоль" росла", — предполагает Румянцева.

Она утверждает: уже на первом этапе родов по всем клиническим рекомендациям нужно было делать кесарево. Но вместо этого сотрудники перинатального центра держали ей ноги — по два человека с каждой стороны — и подбадривали: "Тужься, тужься".

© Фото предоставлено Анжеликой Румянцевой Анжелика Румянцева незадолго до родов © Фото предоставлено Анжеликой Румянцевой Анжелика Румянцева незадолго до родов

Еще через полтора часа начали падать показатели кардиотокографии (КТГ). Это исследование помогает увидеть признаки гипоксии. На мониторе мелькали цифры 60, 47, 36 — при норме 120. Датчики сняли, Анжелике сказали тужиться стоя.

Из заявления Румянцевой в Следственный комитет:

"В 23 часа десять минут родился наш сын. Кожа была сине-пунцовой с белыми пятнами, на голове огромная опухоль, тельце обмякшее, пуповина на предплечье…"

Прожил Савелий 44 дня. Родители приходили в реанимацию ежедневно — проститься. "Это так тяжело. Фактически мы видели, как наш ребенок гниет заживо, но ничего не могли сделать", — говорит Анжелика. В справке о смерти сказано, что младенец скончался из-за сепсиса и кровоизлияния в мозг при родовой травме.

Анжелика нашла практикующего акушера-гинеколога, который смог дать комментарии по ее выписке.

"По словам доктора, у меня был клинически узкий таз — голова ребенка просто не пролезала. Я — миниатюрная, 155 сантиметров, до беременности весила 47 килограммов. Сын же родился 3670. Этот диагноз ставится только во время родов и требует экстренного кесарева", — передает Румянцева мнение врача.

"Дочь задохнулась внутри меня"

Похожая история и у Вероники Язычян. Тоже идеальная беременность, тоже ни единой патологии по УЗИ. Рожала больше суток, причем пять часов у нее шла последняя стадия — потуги.

"Часа через три, когда я уже начала терять сознание, акушеры лили на меня холодную воду, чтобы привести в чувство. И снова говорили: "Тужься, тужься", — вспоминает Вероника.

Все это время она просила сделать кесарево. Но сперва ее убеждали, что восстановление после этого будет очень долгим. Потом заявили, что некому готовить операционную. В итоге все равно прокесарили. Девочка родилась с тяжелой асфиксией, только на десятой минуте смогли завести сердце. Умерла через два дня.

"Как оказалось, ребенок был крупный, не опускался в родовые пути. Но врачи ничего не предпринимали. В итоге дочь задохнулась внутри меня, пока я пыталась ее родить", — рассказывает пострадавшая.

"Надо же, живая"

На странице Марии Громовой (фамилия изменена) в соцсетях — два черных сердца. Под ними даты смерти ее дочерей. Мирослава скончалась 25 июля 2025-го во время родов. Виктория пережила сестру на 26 дней. Самой Марии удалили матку — родить она уже не сможет.

"После того как меня вывели из комы, в палату зашла проводившая операцию акушер-гинеколог и спросила, есть ли у меня сестра. Сквозь плач я ответила: "Да". Тогда врач сказала: "Вы у нее попросите, пусть выносит вам ребенка". Мария вспоминает, что после этой фразы ее начало трясти.

Эту беременность, наступившую после двух неудачных, она очень берегла, почти не вставала с кровати. Даже в машине ездила полулежа на заднем сиденье. Обследовалась как по ОМС, так и в платных центрах — проблем не находили.

"Единственное — на 18-й неделе укоротилась шейка матки, поставили кольцо, которое снижает риск преждевременных родов, — пессарий. Но такое случается достаточно часто, тем более при многоплодной беременности", — объясняет Громова.

Через три недели на платном УЗИ выяснилось: кольцо не помогло. В срочном порядке на сроке 22 недели и два дня Мария приехала на госпитализацию в Региональный перинатальный центр. Ей сразу начали давать антибиотики: было подозрение на инфекцию. Но бакпосев, который мог бы определить, что это за возбудитель, и показать, к какому препарату он чувствителен, взяли только через четыре дня. Готовится такой анализ неделю.

"Когда уже после смерти дочерей я начала разбирать медицинскую документацию, выяснила: все это время у меня шел воспалительный процесс. Прописанные антибиотики не действовали. По анализам крови врачи должны были это видеть, но не поменяли препарат", — утверждает Громова.

Через шесть дней после госпитализации начались схватки. Рожала Мария двое суток. В первую ночь с ней в палате была акушерка — говорила, как дышать, когда отдыхать. Доктора заглянули только на следующий день.

Из заявления Марии в Следственный комитет:

"В 16:00 после пересменки пришли врач и акушерка. Первая сразу сказала, что детей спасти не удастся. Ко мне потеряли интерес и до 20:00 не заходили. Я лежала в собственной моче, пеленки рядом для замены не было, звала на помощь, но никто не приходил, а вставать я боялась, чтобы не навредить детям".

Непосредственно в момент разрешения медперсонала рядом не было. Мария вспоминает, как заорала не своим голосом: "Рожаю, помогите!" Даже кровать была не разобрана — ребенок мог просто упасть на пол. Акушерка едва успела надеть халат, подбежать к креслу — и первая девочка появилась на свет.

"Врачи сказали: "Надо же, живая". И увезли в реанимацию", — вспоминает Громова.

Все это время второй ребенок находился в околоплодном пузыре и был жив — это показывал аппарат УЗИ. Мария считает: если бы в тот момент ей провели кесарево, возможно, удалось бы спасти и младенца, и ее детородную функцию. Но медики почему-то решили ждать.

Через полтора часа ее начало колотить от лихорадки. В родовую забежали акушеры, дали наркоз. Вторая девочка появилась на свет мертвой. Открылось кровотечение — Мария потеряла больше трех литров крови. Матку ей удалили.

После выписки Громова отправила свою историю болезни гинекологу из Санкт-Петербурга. Та указала, что при остановке кровотечения врачи не использовали минимум два метода, которые описаны в клинических рекомендациях.

"Я понимаю: у рожденных на 23-й неделе детей шансы выжить минимальны, я с этим смирилась. Но перед операцией просила врачей только об одном: сохранить матку, — говорит Мария. — Мне сказали, что было врастание плаценты, из-за чего началось кровотечение. Но ведь эту патологию видно на УЗИ, у меня же ничего не находили".

"Рожала метрового ребенка"

Виктория Черноусова — еще одна пострадавшая. У нее диабет первого типа. По ее словам, всем знакомым с таким диагнозом на сроке 38 недель делали кесарево. Викторию же отправили домой — дожидаться, как сказала врач, начала естественных родов.

© Фото предоставлено Викторией Черноусовой Виктория Черноусова © Фото предоставлено Викторией Черноусовой Виктория Черноусова

"Мне не провели ни УЗИ, ни кардиотокографию. Хотя в перинатальный центр направили из женской консультации с плохой КТГ — всего шесть баллов. Акушер-гинеколог просто визуально посмотрела и сказала, что я могу ходить хоть до 42-й недели. Даже в кабинет не пригласила — контракт подписала в коридоре", — вспоминает Вика.

Из заявления Виктории в Следственный комитет:

"Через несколько дней у меня начались сильные боли внизу живота. Я написала врачу, было сказано выпить но-шпу. Проснувшись утром, я не почувствовала шевелений ребенка, сразу приехала в перинатальный центр. Сделали КТГ, но сердцебиения уже не было".

Еще 32 часа она рожала мертвого ребенка. Просила сделать кесарево сечение, но ей отказали.

У еще одной пациентки — Жанны Бикбаевой — ребенок находился в тазовом предлежании, было многоводье. В таких случаях обычно стараются делать кесарево. Жанне же предложили провести внешний акушерский поворот — манипуляцию, при которой врач надавливаниями на живот меняет положение плода. Потом можно родить естественным путем. Уверяли, что это безопасно, а в случае чего можно будет провести операцию.

Из заявления Жанны Бикбаевой в Следственный комитет:

"Я почувствовала, что с ребенком что-то не так, просила остановиться, но врачи настаивали, что нужно доделать. Когда поняли, что все прошло неудачно, мне все же сделали кесарево. После рождения ребенок не плакал, затем его перевели в реанимацию".

Жанна приходила к сыну по шесть раз в день, сцеживала молоко, добилась перевода в другую больницу. Все тщетно — младенец умер через четыре месяца. В заключении сказано, что у мальчика был перелом костей черепа, гематомы обоих полушарий, дыхательная недостаточность из-за асфиксии.

"Щипцы и переломы костей"

Пострадавшие объединились, общими усилиями смогли добиться начала расследования. В СУ СКР по Калининградской области сообщили, что по факту халатности возбуждено уголовное дело. Конкретных данных в ведомстве пока не озвучивают.

© РИА Новости / Павел Бедняков Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома © РИА Новости / Павел Бедняков Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома

По словам депутата Законодательного собрания Калининградской области Максима Буланова, пострадавших может быть больше. Парламентарий собрал информацию и о других серьезных случаях травмирования рожениц и младенцев в центре за последний год. Это еще восемь инцидентов. В половине из них при родоразрешении использовали акушерские щипцы — у детей переломы ребер и костей черепа.

В то же время в ответе Минздрава региона на запрос РИА Новости говорится, что по сравнению с прошлым годом количество жалоб от жителей, недовольных оказанием медпомощи, сократилось. Однако, несмотря на значительные усилия, иногда возникают ситуации, при которых полностью сохранить здоровье, а порой и жизнь пациента не представляется возможным.

"Однозначно: потеря человека — маленького или взрослого — трагедия для семьи. При этом важно понимать, что летальные исходы в медучреждениях далеко не всегда происходят вследствие действий врачей", — подчеркивают в министерстве.

Все перечисленные случаи были разобраны комиссией по анализу причин перинатальной, младенческой, материнской смертности. О результатах в ответе не сообщается. Но подчеркивается, что администрация роддома и специалисты Минздрава активно взаимодействуют с правоохранительными органами. "Ведомство в первую очередь заинтересовано в качественной экспертизе, которая поспособствует исключению подобных ситуаций в будущем. В случае, если действительно подтверждается вина медперсонала или причины, связанные с работой учреждения, принимаются строгие меры. В частности, выражение официального недоверия к профессиональным компетенциям. Вероятны и кадровые решения", — уточняют в Минздраве Калининградской области.

Параллельно с заявлениями в Следственный комитет пострадавшие подали и гражданские иски. Женщины говорят, что до сих пор не могут смотреть на детские коляски на улице. Кто-то пьет антидепрессанты. Мария Громова мечтает найти суррогатную мать, которая поможет выносить долгожданного ребенка. Другого шанса стать матерью у нее теперь нет.