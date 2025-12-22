Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:38 22.12.2025
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года - РИА Новости, 22.12.2025
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года
Законы о дополнительной поддержке семей с детьми и участников спецоперации, а также нормативные акты, направленные на укрепление финансовой самостоятельности... РИА Новости, 22.12.2025
ростовская область
общество
ростовская область
александр ищенко
ростовская область
Новости
общество, ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Александр Ищенко
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года

В Ростовской области приняли 159 законов о поддержке семей с детьми

© Фото : Законодательное собрание Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Законодательное собрание Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Законы о дополнительной поддержке семей с детьми и участников спецоперации, а также нормативные акты, направленные на укрепление финансовой самостоятельности муниципалитетов, стали важнейшими документами, принятыми парламентом Ростовской области в 2025 году, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
По его словам, всего в уходящем году депутаты приняли 159 областных законов и 73 нормативных постановления законодательного собрания региона, которые разрабатывались и обсуждались во взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами и общественностью.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Призеры юниорской спартакиады в Ростовской области получат премии
15 декабря, 16:55
"Уходящий год был годом принятия важных законодательных решений, прежде всего, в социальной сфере, сфере поддержки семьи и детства", - сказал спикер областного парламента. Так, в регионе появилась новая выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении в семье третьего ребенка, региональный маткапитал стал выплачиваться всем многодетным семьям вне зависимости от уровня дохода.
Также для многодетных семей была установлена компенсация половины стоимости обучения одного из детей в университетах и колледжах. Было принято решение о создании пункта прокатов всего необходимого для новорожденных. Сумма земельного сертификата, которым могут воспользоваться многодетные семьи, выросла в 1,5 раза.
"Еще одним приоритетом в деятельности депутатского корпуса является поддержка участников специальной военной операций и членов их семей. На сегодняшний день в Ростовской области в дополнение к федеральным мерам установлено 78 региональных и муниципальных мер поддержки для участников СВО", - сказал Ищенко. Он обратил внимание, что следующим этапом в этом блоке станет закрепление мер поддержки возвратившихся участников спецоперации в их трудоустройстве и профобучении.
Еще одно направление проделанной работы, по словам Ищенко, - укрепление финансовой самостоятельности муниципалитетов. Работа началась с передачи областного транспортного налога муниципалитетам, изменились до максимально возможных нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. Также впервые за 17 лет депутаты скорректировали ставки транспортного налога.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Госнаграды вручили заслуженным жителям Ростовской области
11 декабря, 16:14
 
Ростовская областьОбществоРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
