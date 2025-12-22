Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости. Законы о дополнительной поддержке семей с детьми и участников спецоперации, а также нормативные акты, направленные на укрепление финансовой самостоятельности муниципалитетов, стали важнейшими документами, принятыми парламентом Ростовской области в 2025 году, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

По его словам, всего в уходящем году депутаты приняли 159 областных законов и 73 нормативных постановления законодательного собрания региона, которые разрабатывались и обсуждались во взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами и общественностью.

"Уходящий год был годом принятия важных законодательных решений, прежде всего, в социальной сфере, сфере поддержки семьи и детства", - сказал спикер областного парламента. Так, в регионе появилась новая выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении в семье третьего ребенка, региональный маткапитал стал выплачиваться всем многодетным семьям вне зависимости от уровня дохода.

Также для многодетных семей была установлена компенсация половины стоимости обучения одного из детей в университетах и колледжах. Было принято решение о создании пункта прокатов всего необходимого для новорожденных. Сумма земельного сертификата, которым могут воспользоваться многодетные семьи, выросла в 1,5 раза.

"Еще одним приоритетом в деятельности депутатского корпуса является поддержка участников специальной военной операций и членов их семей. На сегодняшний день в Ростовской области в дополнение к федеральным мерам установлено 78 региональных и муниципальных мер поддержки для участников СВО", - сказал Ищенко. Он обратил внимание, что следующим этапом в этом блоке станет закрепление мер поддержки возвратившихся участников спецоперации в их трудоустройстве и профобучении.