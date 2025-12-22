Умер британский певец Крис Ри

"Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет", — говорится в публикации со ссылкой на представителя его семьи.

Он умер в больнице в окружении родных после непродолжительной болезни.

После выхода на первую позицию по продажам сольных альбомов The Road to Hell (1989 год) и Auberge (1991 год) Ри стал одним из самых известных британских сольных певцов и получил международное признание.