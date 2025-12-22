Рейтинг@Mail.ru
Умер британский певец Крис Ри
18:12 22.12.2025 (обновлено: 20:44 22.12.2025)
Умер британский певец Крис Ри
Британский музыкант Крис Ри умер на 75-м году жизни, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 22.12.2025
великобритания
англия
оксфорд
в мире
великобритания
англия
оксфорд
великобритания, англия, оксфорд
Великобритания, Англия, Оксфорд, В мире
ЛОНДОН, 22 дек — РИА Новости. Британский музыкант Крис Ри умер на 75-м году жизни, сообщил телеканал Sky News.
"Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет", — говорится в публикации со ссылкой на представителя его семьи.

Он умер в больнице в окружении родных после непродолжительной болезни.
Исполнитель родился в 1951 году в Мидлсбро на севере Англии. Музыкальную карьеру начал в 1973-м, присоединившись к местной группе Magdalene. В конце 1970-х и в 1980-х годах он начал сольную карьеру и стал известен благодаря таким хитам, как Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и рождественской песни Driving Home for Christmas, которая возвращается в чарты каждый год.
После выхода на первую позицию по продажам сольных альбомов The Road to Hell (1989 год) и Auberge (1991 год) Ри стал одним из самых известных британских сольных певцов и получил международное признание.
В 2001 году у музыканта диагностировали рак поджелудочной железы, а в 2016-м он перенес инсульт. В 2017 году Ри упал в обморок на сцене во время выступления в Оксфорде.
 
