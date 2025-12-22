https://ria.ru/20251222/rf-2063864516.html
Россия обеспечивает безопасность за счет контрмер, заявил Рябков
Россия обеспечивает безопасность за счет контрмер, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия обеспечивает безопасность за счет контрмер, заявил Рябков
Россия готова обеспечивать свою безопасность за счет поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:25:00+03:00
2025-12-22T15:25:00+03:00
2025-12-22T15:33:00+03:00
россия
мирный план сша по украине
политика
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мирный план сша по украине, политика, сергей рябков
Россия, Мирный план США по Украине, Политика, Сергей Рябков
Россия обеспечивает безопасность за счет контрмер, заявил Рябков
Рябков: РФ обеспечивает безопасность за счет военно-технических контрмер