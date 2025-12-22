Рейтинг@Mail.ru
13:54 22.12.2025
Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов
Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Команда Билайн Big Data & AI (команда, развивающая продукты на основе больших данных и ИИ) приступила к созданию нового рейтинга (18+) активности регионов в этой сфере за 2026 год, сообщает пресс-служба компании.
Ранее эксперты уже разработали и дважды представили рынку "Индекс активности регионов в области ИИ" – рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри на основе публичных данных и публикаций в СМИ.
В рамках существующего индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:
  • рынок труда: реальный спрос на ИИ-специалистов, уровень зарплат и динамика закрытия вакансий;
  • научная активность: исследовательский потенциал, измеряемый через количество релевантных научных публикаций;
  • медиаприсутствие: интенсивность и тональность обсуждения темы ИИ в СМИ и социальных медиа;
  • поисковый интерес: уровень заинтересованности жителей технологиями искусственного интеллекта;
  • образование: доступность и качество программ по ИИ-специальностям в региональных вузах.
Методология рейтинга построена на прозрачных и верифицируемых принципах. Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности.
Второй ежегодный индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллиона записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна.
Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования набора данных, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia (Киберия) и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. В пресс-службе отмечают: публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов.
В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.
"Индекс развития регионов стал полноценным инструментом для изучения разных граней использования ИИ в жизни регионов. Мы планируем и дальше развивать наше исследование, масштабируя его под новые вызовы", – передает пресс-служба слова директора по маркетингу компании Билайн Big Data & AI Нины Матвиенко.
В компании также пригласили к сотрудничеству компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.
