В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу
Туризм
 
14:42 22.12.2025
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу
Авиакомпания S7 ("Сибирь") в рамках расширения полетной программы в Китай запустила рейсы по маршруту Иркутск - Гуанчжоу
гуанчжоу, китай, иркутск, s7 airlines
Туризм, Гуанчжоу, Китай, Иркутск, S7 Airlines
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу

Авиакомпания S7 запустила рейсы между Иркутском и Гуанчжоу

© Фото : Администрация Краснодарского краяПрибытие рейса в аэропорт
Прибытие рейса в аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в рамках расширения полетной программы в Китай запустила рейсы по маршруту Иркутск - Гуанчжоу, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"S7 Airlines в рамках усиления полетной программы в Китай запустила рейсы из Иркутска в Гуанчжоу. Первый рейс, выполненный на лайнере Boeing 737, вылетел с загрузкой в 97%, что подчеркивает высокий интерес пассажиров к этому маршруту", - говорится в сообщении.
Перелеты между Иркутском и Гуанчжоу будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 5 часов 20 минут. В 2026 году рейсы будут выполняться в течение всего года.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
ТуризмГуанчжоуКитайИркутскS7 Airlines
 
 
