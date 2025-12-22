https://ria.ru/20251222/reys-2063849225.html
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу - РИА Новости, 22.12.2025
В России запустили рейсы между Иркутском и Гуанчжоу
Авиакомпания S7 ("Сибирь") в рамках расширения полетной программы в Китай запустила рейсы по маршруту Иркутск - Гуанчжоу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2025
туризм
гуанчжоу
китай
иркутск
s7 airlines
гуанчжоу
китай
иркутск
