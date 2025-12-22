Рейтинг@Mail.ru
14:52 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/rets-2063852529.html
РЭЦ напомнил об обязательном применении навигационных пломб с 11 февраля
РЭЦ напомнил об обязательном применении навигационных пломб с 11 февраля

РЭЦ: применение навигационных пломб станет обязательным с 11 февраля 2026 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Применение навигационных пломб станет обязательным с 11 февраля 2026 года в рамках транзита в ЕАЭС, напомнил Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр информирует участников внешнеэкономической деятельности о начале нового этапа цифровой трансформации логистики в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 11 февраля 2026 года в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии стартует полномасштабное отслеживание перевозок с применением навигационных пломб", - говорится в сообщении РЭЦ.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Единый каталог услуг платформы "Мой экспорт" внедрил "умный" поиск
Вчера, 14:35
Данная мера реализуется в рамках Соглашении о применении навигационных пломб, подписанном главами государств Союза еще в апреле 2022 года. Внедрение технологии направлено на создание "доверенной среды" - прозрачного и безопасного коридора для перемещения товаров по всей территории ЕАЭС.
Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки, проходящие по территории двух и более стран Союза. Режим отслеживания будет применяться при перевозках между государствами-членами ЕАЭС, транзите из третьих стран через территорию Союза, экспортных поставках за пределы ЕАЭС через территорию стран Союза.
Для плавной адаптации бизнеса процесс вводится в три этапа. Первый этап (с 11 февраля 2026 года): обязательное отслеживание санкционных товаров, алкогольной и табачной продукции, перемещаемых авто- и ж/д транспортом. Также под контроль подпадают автомобильные перевозки изделий легкой промышленности и радиоэлектроники. Второй этап - расширение требований на автомобильные перевозки всех видов товаров и железнодорожный транзит продукции легкой промышленности и электроники. Третий этап - полный охват таможенного транзита, осуществляемого железнодорожным транспортом.
Уполномоченным национальным оператором в Российской Федерации определена компания "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП). Оператор уже подтвердил полную технологическую готовность к реализации Соглашения.
Центр управления и мониторинга ЦРЦП в режиме 24/7 обеспечивает дистанционный цифровой контроль местоположения грузов и ограничивает несанкционированный доступ к ним. На сегодняшний день развернута широкая сеть присутствия: представители оператора работают более чем в 300 пунктах (собственные офисы и партнерская сеть) на всей территории РФ и внешних границах ЕАЭС.
Россия обладает значительным опытом в данной сфере: навигационные пломбы применяются в стране с марта 2020 года. За это время обеспечено отслеживание более 180 тысяч перевозок. Технология доказала свою эффективность, минимизируя риски подмены товара и обеспечивая онлайн-передачу данных контролирующим органам в пути следования.
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Магазин российских товаров открыт в крупнейшем ТЦ Шанхая
20 декабря, 11:02
 
