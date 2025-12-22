РЭЦ напомнил об обязательном применении навигационных пломб с 11 февраля

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Применение навигационных пломб станет обязательным с 11 февраля 2026 года в рамках транзита в ЕАЭС, напомнил Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Российский экспортный центр информирует участников внешнеэкономической деятельности о начале нового этапа цифровой трансформации логистики в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 11 февраля 2026 года в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии стартует полномасштабное отслеживание перевозок с применением навигационных пломб", - говорится в сообщении РЭЦ.

Данная мера реализуется в рамках Соглашении о применении навигационных пломб, подписанном главами государств Союза еще в апреле 2022 года. Внедрение технологии направлено на создание "доверенной среды" - прозрачного и безопасного коридора для перемещения товаров по всей территории ЕАЭС.

Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки, проходящие по территории двух и более стран Союза. Режим отслеживания будет применяться при перевозках между государствами-членами ЕАЭС, транзите из третьих стран через территорию Союза, экспортных поставках за пределы ЕАЭС через территорию стран Союза.

Для плавной адаптации бизнеса процесс вводится в три этапа. Первый этап (с 11 февраля 2026 года): обязательное отслеживание санкционных товаров, алкогольной и табачной продукции, перемещаемых авто- и ж/д транспортом. Также под контроль подпадают автомобильные перевозки изделий легкой промышленности и радиоэлектроники. Второй этап - расширение требований на автомобильные перевозки всех видов товаров и железнодорожный транзит продукции легкой промышленности и электроники. Третий этап - полный охват таможенного транзита, осуществляемого железнодорожным транспортом.

Уполномоченным национальным оператором в Российской Федерации определена компания "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП). Оператор уже подтвердил полную технологическую готовность к реализации Соглашения.

Центр управления и мониторинга ЦРЦП в режиме 24/7 обеспечивает дистанционный цифровой контроль местоположения грузов и ограничивает несанкционированный доступ к ним. На сегодняшний день развернута широкая сеть присутствия: представители оператора работают более чем в 300 пунктах (собственные офисы и партнерская сеть) на всей территории РФ и внешних границах ЕАЭС.