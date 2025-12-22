Единый каталог услуг платформы "Мой экспорт" внедрил "умный" поиск

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Единый каталог услуг платформы "Мой экспорт" показал 56% рост конверсии и внедрил "умный" поиск, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Единый каталог услуг (ЕКУ) на платформе "Мой экспорт" в 2025 году стал высокоэффективным навигатором для бизнеса, сочетающим масштабирование предложений с глубокой проработкой пользовательского опыта. ЕКУ подтвердил свой статус главного помощника российского экспортера: за 2025 год каталог собрал более 660 услуг и мер поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, а также более чем 700 партнеров РЭЦ", - сказано в сообщении

Так, в этом году количество посетителей ЕКУ увеличилось на 12,4%, достигнув отметки в 420 тысяч пользователей. Количество пользователей, дошедших до этапа получения услуги, продемонстрировало взрывной рост на 56,5% по сравнению с 2024 годом, составив 270 тысяч человек. Этот показатель прямо подтверждает, что вложенные усилия в улучшение функционала привели к высокому уровню клиентской эффективности.

Этот прирост обусловлен регулярным обновлением функционала и стратегической адаптацией интерфейса под нужды экспортеров. В 2025 году в ЕКУ был реализован ряд ключевых доработок: внедрен "умный" поиск, который теперь распознает запросы, даже если пользователь допустил орфографическую ошибку или не сменил раскладку клавиатуры. Найденные слова подсвечиваются в листинге, экономя время экспортера.

Также был комплексно доработан основной поиск: реализовано облако тегов, приоритизирована поисковая строка, а для авторизованных пользователей добавлен специальный тумблер, который автоматически фильтрует предложения, учитывая регион, статус МСП и категорию пользователя. С декабрьским обновлением в карточках услуг авторизованным пользователям становится доступен прямой раздел с контактными лицами от организации-исполнителя. Кроме того, на страницах услуг добавлен баннер для быстрой обратной связи и предложений по улучшению сервиса.

"Эти качественные изменения, реализованные в течение 2025 года, укрепили позицию платформы "Мой экспорт" как ведущего цифрового инструмента, обеспечивающего эффективную и клиентоориентированную поддержку российских компаний на их экспортном пути", - отметил руководитель направления по методологии предоставления продуктов Продуктового офиса Группы РЭЦ Илья Павлюк.