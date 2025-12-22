Рейтинг@Mail.ru
Утка в духовке целиком и кусочками: 7 лучших рецептов
19:32 22.12.2025
Как запечь утку в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты
Утка в духовке целиком и кусочками: 7 лучших рецептов
Как запечь утку в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты
Запеченная утка в духовке – это не только праздничное блюдо, но и отличный домашний рецепт. Утка отличается от курицы: у нее плотнее волокна, больше подкожного... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:32:00+03:00
2025-12-22T19:32:00+03:00
рецепты
Оглавление
МОСКВА – РИА Новости. Запеченная утка в духовке – это не только праздничное блюдо, но и отличный домашний рецепт. Утка отличается от курицы: у нее плотнее волокна, больше подкожного жира и яркий вкус. Зато при правильном подходе мясо получается мягким, сочным, а корочка – румяной и хрустящей. Подробный разбор, как запечь утку правильно, читайте в материале РИА Новости.

Лучшие маринады для утки: 5 рецептов

Утка – жирная птица, поэтому маринад должен быть легким, с кислотой и ярким ароматом.

Классический маринад

Подходит для утки целиком.
  • соль
  • черный перец
  • чеснок
  • лавровый лист
© Pixabay / monicoreЛавровый лист
Лавровый лист - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Pixabay / monicore
Лавровый лист. Архивное фото

Цитрусовый маринад

Для праздничных вариантов.
  • сок и цедра апельсина
  • соевый соус
  • немного меда

Медово-горчичный маринад

Для румяной корочки.
  • мед
  • зернистая горчица
  • растительное масло
© iStock.com / bymuratdenizМед
Мед - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / bymuratdeniz
Мед

Яблочный маринад

Подходит для домашней утки.
  • тертые кислые яблоки
  • лимонный сок
  • сушеный тимьян

Винный маринад

Подходит для дикой утки.
  • сухое красное вино
  • розмарин
  • чеснок
© Depositphotos.com / -Baks-Красное вино
Красное вино - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / -Baks-
Красное вино. Архивное фото

Самая мягкая утка в рукаве, пакете или фольге

Если вы хотите гарантированно получить мягкое и сочное мясо, выбирайте запекание в рукаве, пакете или фольге.
Как запечь утку в рукаве:
  1. Замариновать утку.
  2. Выложить в рукав, завязать края.
  3. Запекать при 180°C 2 часа.
  4. За 20–30 минут до конца разрезать рукав и подрумянить корочку.
Тот же принцип работает и с фольгой: сначала запекание под укрытием, затем — открыто.
© iStock.com / GMVozdЖенщина запекает утку
Женщина запекает утку - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / GMVozd
Женщина запекает утку

Классическая утка с яблоками целиком

Классический и самый популярный рецепт утки.
Ингредиенты:
  • утка целиком (2–2,5 кг)
  • кислые яблоки
  • соль, перец
Пошаговый рецепт:
  1. Утку вымыть, обсушить, натереть солью и перцем.
  2. Нафаршировать дольками яблок.
  3. Запекать при 180°C 2–2,5 часа.
  4. Каждые 30 минут поливать вытопившимся жиром.
© Getty Images / Lilechka75Утка с яблоками
Утка с яблоками - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / Lilechka75
Утка с яблоками. Архивное фото

Утка с апельсинами – праздничный вариант

Апельсин придает мясу аромат и делает его мягче.
Кратко:
  • утку маринуют в апельсиновом соке и специях;
  • часть апельсинов кладут внутрь;
  • запекают в рукаве или фольге;
  • в конце раскрывают для корочки.
© Getty Images / ALLEKOУтка с апельсинами
Утка с апельсинами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / ALLEKO
Утка с апельсинами

Утка с гарниром внутри и снаружи

Ниже – несколько интересных рецептов для тех, кто хочет приготовить действительно необычное блюдо.

С картошкой

Картофель выкладывают вокруг утки за 60 минут до конца запекания. Он пропитывается утиным жиром и получается особенно вкусным.
© Getty Images / fotokrisУтка с картофелем
Утка с картофелем - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / fotokris
Утка с картофелем

С рисом или гречкой и черносливом

Крупу отваривают до полуготовности, смешивают с черносливом и фаршируют утку. Начинка впитывает соки и становится ароматной.
© Getty Images / CCat82Утка фаршированная гречкой и черносливом
Утка фаршированная гречкой и черносливом - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / CCat82
Утка фаршированная гречкой и черносливом

Как запечь утку кусочками или филе

Если нет времени готовить утку целиком, выбирайте кусочки или филе грудки.
  • температура — 200°C
  • время — 40–60 минут
  • лучше готовить в рукаве или форме с небольшим количеством воды
Простой вариант для буднего ужина.

Утка по-пекински

Домашняя версия утки по-пекински проще классической, но сохраняет идею:
  • кожу прокалывают для вытапливания жира;
  • используют мед и соевый соус;
  • запекают при высокой температуре в конце.
Результат — ароматная утка с хрустящей корочкой.
© Flickr / vxlaУтка по-пекински
Утка по-пекински - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Flickr / vxla
Утка по-пекински. Архивное фото

Как и сколько запекать утку

Вес утки

Температура

Время

Способ

1,5–2 кг

180°C

1,5–2 часа

Без укрытия

2–2,5 кг

180–200°C

2–2,5 часа

Без укрытия

2,5–3 кг

180–200°C

2,5–3 часа

Без укрытия

Любой вес

180°C

+30 минут

В рукаве / фольге

Кусочками

200°C

40–60 минут

В духовке

 
