Как запечь утку в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты

МОСКВА – РИА Новости. Запеченная утка в духовке – это не только праздничное блюдо, но и отличный домашний рецепт. Утка отличается от курицы: у нее плотнее волокна, больше подкожного жира и яркий вкус. Зато при правильном подходе мясо получается мягким, сочным, а корочка – румяной и хрустящей. Подробный разбор, как запечь утку правильно, читайте в материале РИА Новости.
Лучшие маринады для утки: 5 рецептов
Утка – жирная птица, поэтому маринад должен быть легким, с кислотой и ярким ароматом.
Классический маринад
Подходит для утки целиком.
- соль
- черный перец
- чеснок
- лавровый лист
Цитрусовый маринад
Для праздничных вариантов.
- сок и цедра апельсина
- соевый соус
- немного меда
Медово-горчичный маринад
Для румяной корочки.
- мед
- зернистая горчица
- растительное масло
Яблочный маринад
Подходит для домашней утки.
- тертые кислые яблоки
- лимонный сок
- сушеный тимьян
Винный маринад
Подходит для дикой утки.
- сухое красное вино
- розмарин
- чеснок
Самая мягкая утка в рукаве, пакете или фольге
Если вы хотите гарантированно получить мягкое и сочное мясо, выбирайте запекание в рукаве, пакете или фольге.
Как запечь утку в рукаве:
- Замариновать утку.
- Выложить в рукав, завязать края.
- Запекать при 180°C 2 часа.
- За 20–30 минут до конца разрезать рукав и подрумянить корочку.
Тот же принцип работает и с фольгой: сначала запекание под укрытием, затем — открыто.
Классическая утка с яблоками целиком
Классический и самый популярный рецепт утки.
Ингредиенты:
- утка целиком (2–2,5 кг)
- кислые яблоки
- соль, перец
Пошаговый рецепт:
- Утку вымыть, обсушить, натереть солью и перцем.
- Нафаршировать дольками яблок.
- Запекать при 180°C 2–2,5 часа.
- Каждые 30 минут поливать вытопившимся жиром.
Утка с апельсинами – праздничный вариант
Апельсин придает мясу аромат и делает его мягче.
Кратко:
- утку маринуют в апельсиновом соке и специях;
- часть апельсинов кладут внутрь;
- запекают в рукаве или фольге;
- в конце раскрывают для корочки.
Утка с гарниром внутри и снаружи
Ниже – несколько интересных рецептов для тех, кто хочет приготовить действительно необычное блюдо.
С картошкой
Картофель выкладывают вокруг утки за 60 минут до конца запекания. Он пропитывается утиным жиром и получается особенно вкусным.
С рисом или гречкой и черносливом
Крупу отваривают до полуготовности, смешивают с черносливом и фаршируют утку. Начинка впитывает соки и становится ароматной.
Как запечь утку кусочками или филе
Если нет времени готовить утку целиком, выбирайте кусочки или филе грудки.
- температура — 200°C
- время — 40–60 минут
- лучше готовить в рукаве или форме с небольшим количеством воды
Простой вариант для буднего ужина.
Утка по-пекински
Домашняя версия утки по-пекински проще классической, но сохраняет идею:
- кожу прокалывают для вытапливания жира;
- используют мед и соевый соус;
- запекают при высокой температуре в конце.
Результат — ароматная утка с хрустящей корочкой.
Как и сколько запекать утку
Вес утки
Температура
Время
Способ
1,5–2 кг
180°C
1,5–2 часа
Без укрытия
2–2,5 кг
180–200°C
2–2,5 часа
Без укрытия
2,5–3 кг
180–200°C
2,5–3 часа
Без укрытия
Любой вес
180°C
+30 минут
В рукаве / фольге
Кусочками
200°C
40–60 минут
В духовке