Рейтинг@Mail.ru
Гусь в духовке: рецепты, как приготовить гуся мягким и сочным
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/recept-gusya-v-dukhovke-2063942598.html
Как запечь гуся в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты
Гусь в духовке: рецепты, как приготовить гуся мягким и сочным
Как запечь гуся в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты
Гусь в духовке — по-настоящему праздничное блюдо, которое ассоциируется с Рождеством, Новым годом и семейными застольями. Однако приготовление гуся многие... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:36:00+03:00
2025-12-22T19:36:00+03:00
рецепты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063947380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afb63faddf43b62cfc5df1a2cccab750.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063947380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184208ee33486dacc8b8c88ba6ea0020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рецепты
Рецепты

Как запечь гуся в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты

© Getty Images / goleroЗапеченный гусь
Запеченный гусь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / golero
Запеченный гусь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОКВА — РИА Новости. Гусь в духовке — по-настоящему праздничное блюдо, которое ассоциируется с Рождеством, Новым годом и семейными застольями. Однако приготовление гуся многие считают сложным: мясо может получиться жестким, а запах — слишком резким. Пошаговая инструкция, как готовить гуся правильно, чтобы он получился мягким, сочным и с хрустящей корочкой, в материале РИА Новости.

Как подготовить гуся к запеканию: пошаговая инструкция

Подготовка — ключевой этап, от которого зависит вкус готового блюда.

Разморозка

Если гусь замороженный, размораживайте его только в холодильнике. В среднем на это уходит 18-24 часа. Быстрая разморозка при комнатной температуре ухудшает структуру мяса.

Очистка и промывка

Осмотрите тушку, удалите остатки перьев, при необходимости опалите. Промойте гуся холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.

Удаление гузки (жировика)

Обязательно срежьте жировик в хвостовой части. Если этого не сделать, при запекании появится неприятный запах, который испортит всё блюдо. Это важный маркер качественного приготовления.

Удаление лишнего жира

Срежьте излишки жира в области шеи и брюшка — его и так будет достаточно.

Прокалывание кожи

Зубочисткой или тонким шампуром проколите кожу на грудке и в местах соединения ножек с тушкой, стараясь не задевать мясо. Это поможет вытопиться лишнему жиру.

Сушка и натирание

Натрите гуся солью (примерно 1 ч. л. на 1 кг веса) и оставьте в холодильнике минимум на 6-8 часов, а лучше — на ночь. Кожа подсохнет и станет хрустящей при запекании.
© Getty Images / olejxЗапеченный гусь
Запеченный гусь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / olejx
Запеченный гусь

Лучшие маринады для мягкого гуся

Гусь любит время. Мариновать его нужно не менее 12 часов, а идеально — сутки.

Сухой посол

Соль + молотый перец + травы (тимьян, розмарин, майоран).
Просто натрите тушку внутри и снаружи и оставьте в холодильнике.

Мокрый посол (рассол)

Вода + соль + лимонный сок или уксус (1 ч. л. на 1 л).
Делает мясо особенно мягким, подходит для крупного или дикого гуся.

Ароматная обмазка

Мед + горчица + соевый соус + чеснок.
Используется перед запеканием или в конце приготовления — для цвета и корочки.

Температура и время: сколько готовить гуся

Совет: обычно на 1 кг веса гуся требуется 45-60 минут времени запекания.

Вес гуся

Температура

Время

Примечание

2–3 кг

180–200 °C

2–3 часа

Молодой гусь

3–4 кг

180–200 °C

3–4 часа

Стандартный

4–5 кг

180 °C

4–5 часов

Крупный

5–6 кг

180 °C

5–6 часов

Очень крупный

В рукаве / фольге

180 °C

+30–40 мин

Затем раскрыть

Кусочками

200 °C

1–1,5 часа

Быстро

ТОП-5 рецептов приготовления гуся в духовке

Классический гусь с яблоками целиком

Кислые яблоки (антоновка) отлично балансируют жирное мясо. Гуся фаршируют дольками яблок, зашивают брюшко и запекают на решетке, регулярно поливая вытопившимся жиром.
© Getty Images / alvarez Гусь целиком с яблоками
 Гусь целиком с яблоками - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / alvarez
Гусь целиком с яблоками

Гусь в рукаве или пакете

Самый простой и надежный способ. Мясо получается сочным, а риск пересушить минимален. За 20–30 минут до конца рукав разрезают для румяной корочки.

Гусь с картошкой

Картофель укладывают вокруг гуся или внутрь. Он пропитывается соком и жиром, превращаясь в полноценный гарнир.
© Getty Images / Andreas SteidlingerГусь с картофелем
Гусь с картофелем - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / Andreas Steidlinger
Гусь с картофелем

Праздничный гусь с апельсинами и медом

Апельсин, мед и соевый соус дают красивую карамельную корочку и яркий аромат — идеальный вариант для новогоднего стола.
© Getty Images / Dar1930Праздничный гусь с апельсинами и медом
Праздничный гусь с апельсинами и медом - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / Dar1930
Праздничный гусь с апельсинами и медом

Гусь кусочками в духовке

Подходит, если нет времени готовить целиком. Кусочки запекаются быстрее, мясо получается мягким и насыщенным.
© Getty Images / nantonovЗапеченный гусь
Запеченный гусь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / nantonov
Запеченный гусь

Гусь с начинками – крупами и сухофруктами

  • С гречкой и грибами или потрохами — классика русской кухни.
  • С рисом и черносливом — нежный вкус с легкой сладостью.
Начините гуся не более чем на ⅔ объема и обязательно зашивайте брюшко.
© Getty Images / Nikolay_Donetsk Гусь фаршированный сухофруктами
 Гусь фаршированный сухофруктами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / Nikolay_Donetsk
Гусь фаршированный сухофруктами

Секреты хрустящей корочки и сочного мяса

  • поливайте гуся жиром каждые 20-30 минут (если готовите без рукава);
  • прокалывайте кожу для выхода жира;
  • крылья и ножки прикрывайте фольгой, чтобы не сгорели;
  • после духовки дайте гусю "отдохнуть" под фольгой 10–15 минут.

Дикий гусь: особенности приготовления

Мясо дикого гуся плотнее, жира меньше, возможен запах тины.
Обязательно вымачивайте тушку в воде с уксусом, вином или лимонным соком 6–12 часов. Готовьте дольше и при более низкой температуре.
© Getty Images / nerudolЗапеченный гусь
Запеченный гусь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / nerudol
Запеченный гусь
 
Рецепты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала