Как запечь гуся в духовке: секреты сочного мяса и проверенные рецепты

МОКВА — РИА Новости. Гусь в духовке — по-настоящему праздничное блюдо, которое ассоциируется с Рождеством, Новым годом и семейными застольями. Однако приготовление гуся многие считают сложным: мясо может получиться жестким, а запах — слишком резким. Пошаговая инструкция, как готовить гуся правильно, чтобы он получился мягким, сочным и с хрустящей корочкой, в материале РИА Новости.
Как подготовить гуся к запеканию: пошаговая инструкция
Подготовка — ключевой этап, от которого зависит вкус готового блюда.
Разморозка
Если гусь замороженный, размораживайте его только в холодильнике. В среднем на это уходит 18-24 часа. Быстрая разморозка при комнатной температуре ухудшает структуру мяса.
Очистка и промывка
Осмотрите тушку, удалите остатки перьев, при необходимости опалите. Промойте гуся холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
Удаление гузки (жировика)
Обязательно срежьте жировик в хвостовой части. Если этого не сделать, при запекании появится неприятный запах, который испортит всё блюдо. Это важный маркер качественного приготовления.
Удаление лишнего жира
Срежьте излишки жира в области шеи и брюшка — его и так будет достаточно.
Прокалывание кожи
Зубочисткой или тонким шампуром проколите кожу на грудке и в местах соединения ножек с тушкой, стараясь не задевать мясо. Это поможет вытопиться лишнему жиру.
Сушка и натирание
Натрите гуся солью (примерно 1 ч. л. на 1 кг веса) и оставьте в холодильнике минимум на 6-8 часов, а лучше — на ночь. Кожа подсохнет и станет хрустящей при запекании.
© Getty Images / olejxЗапеченный гусь
© Getty Images / olejx
Запеченный гусь
Лучшие маринады для мягкого гуся
Гусь любит время. Мариновать его нужно не менее 12 часов, а идеально — сутки.
Сухой посол
Соль + молотый перец + травы (тимьян, розмарин, майоран).
Просто натрите тушку внутри и снаружи и оставьте в холодильнике.
Просто натрите тушку внутри и снаружи и оставьте в холодильнике.
Мокрый посол (рассол)
Вода + соль + лимонный сок или уксус (1 ч. л. на 1 л).
Делает мясо особенно мягким, подходит для крупного или дикого гуся.
Делает мясо особенно мягким, подходит для крупного или дикого гуся.
Ароматная обмазка
Мед + горчица + соевый соус + чеснок.
Используется перед запеканием или в конце приготовления — для цвета и корочки.
Используется перед запеканием или в конце приготовления — для цвета и корочки.
Температура и время: сколько готовить гуся
Совет: обычно на 1 кг веса гуся требуется 45-60 минут времени запекания.
Вес гуся
Температура
Время
Примечание
2–3 кг
180–200 °C
2–3 часа
Молодой гусь
3–4 кг
180–200 °C
3–4 часа
Стандартный
4–5 кг
180 °C
4–5 часов
Крупный
5–6 кг
180 °C
5–6 часов
Очень крупный
В рукаве / фольге
180 °C
+30–40 мин
Затем раскрыть
Кусочками
200 °C
1–1,5 часа
Быстро
ТОП-5 рецептов приготовления гуся в духовке
Классический гусь с яблоками целиком
Кислые яблоки (антоновка) отлично балансируют жирное мясо. Гуся фаршируют дольками яблок, зашивают брюшко и запекают на решетке, регулярно поливая вытопившимся жиром.
© Getty Images / alvarez Гусь целиком с яблоками
© Getty Images / alvarez
Гусь целиком с яблоками
Гусь в рукаве или пакете
Самый простой и надежный способ. Мясо получается сочным, а риск пересушить минимален. За 20–30 минут до конца рукав разрезают для румяной корочки.
Гусь с картошкой
Картофель укладывают вокруг гуся или внутрь. Он пропитывается соком и жиром, превращаясь в полноценный гарнир.
© Getty Images / Andreas SteidlingerГусь с картофелем
© Getty Images / Andreas Steidlinger
Гусь с картофелем
Праздничный гусь с апельсинами и медом
Апельсин, мед и соевый соус дают красивую карамельную корочку и яркий аромат — идеальный вариант для новогоднего стола.
© Getty Images / Dar1930Праздничный гусь с апельсинами и медом
© Getty Images / Dar1930
Праздничный гусь с апельсинами и медом
Гусь кусочками в духовке
Подходит, если нет времени готовить целиком. Кусочки запекаются быстрее, мясо получается мягким и насыщенным.
© Getty Images / nantonovЗапеченный гусь
© Getty Images / nantonov
Запеченный гусь
Гусь с начинками – крупами и сухофруктами
- С гречкой и грибами или потрохами — классика русской кухни.
- С рисом и черносливом — нежный вкус с легкой сладостью.
Начините гуся не более чем на ⅔ объема и обязательно зашивайте брюшко.
© Getty Images / Nikolay_Donetsk Гусь фаршированный сухофруктами
© Getty Images / Nikolay_Donetsk
Гусь фаршированный сухофруктами
Секреты хрустящей корочки и сочного мяса
- поливайте гуся жиром каждые 20-30 минут (если готовите без рукава);
- прокалывайте кожу для выхода жира;
- крылья и ножки прикрывайте фольгой, чтобы не сгорели;
- после духовки дайте гусю "отдохнуть" под фольгой 10–15 минут.
Дикий гусь: особенности приготовления
Мясо дикого гуся плотнее, жира меньше, возможен запах тины.
Обязательно вымачивайте тушку в воде с уксусом, вином или лимонным соком 6–12 часов. Готовьте дольше и при более низкой температуре.
Обязательно вымачивайте тушку в воде с уксусом, вином или лимонным соком 6–12 часов. Готовьте дольше и при более низкой температуре.
© Getty Images / nerudolЗапеченный гусь
© Getty Images / nerudol
Запеченный гусь