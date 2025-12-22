Рейтинг@Mail.ru
Савельев назвал ключевые направления развития в транспортной сфере
16:40 22.12.2025
Савельев назвал ключевые направления развития в транспортной сфере
Савельев назвал ключевые направления развития в транспортной сфере
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев раскрыл ключевые направления технологического развития в транспортной сфере, в их число вошли... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:40:00+03:00
2025-12-22T16:40:00+03:00
россия
виталий савельев
правительство рф
транспорт
россия, виталий савельев, правительство рф, транспорт
Россия, Виталий Савельев, Правительство РФ, Транспорт
Савельев назвал ключевые направления развития в транспортной сфере

Савельев назвал ключевые направления технологического развития транспорта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев раскрыл ключевые направления технологического развития в транспортной сфере, в их число вошли высокоскоростные перевозки и разработка беспилотных транспортных средств.
"К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены: развитие технологий инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок, разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств... использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации", - сообщил Савельев на совещании правительства.
План будет утвержден министерством транспорта до конца первого квартала 2026 года.
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
20 ноября, 15:43
 
РоссияВиталий СавельевПравительство РФТранспорт
 
 
