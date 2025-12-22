https://ria.ru/20251222/radio-2063778421.html
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем - РИА Новости, 22.12.2025
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем
Председатель Заксобрания Вологодской области Роман Заварин поздравил региональное радио со 100-летним юбилеем. РИА Новости, 22.12.2025
вологодская область
общество
вологодская область
великий устюг
вологодская область
великий устюг
общество, вологодская область, великий устюг
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Великий Устюг
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Роман Заварин поздравил региональное радио со 100-летним юбилеем.
"Вологодскому радио — 100 лет. Это век истории, голос которого знает и помнит не одно поколение вологжан. Когда в области вышли первые радиопередачи, радиоприемников было всего 214, но уже через год их стало почти в три раза больше. Радио быстро стало частью повседневной жизни и символом прогресса. Более того, оно дало жизнь важным культурным проектам — именно на радиостанции в Великом Устюге началась история Северного хора, старейшего в России", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что сегодня радио — это площадка для диалога, творчества и социальной активности. За эфиром — труд профессиональных журналистов, дикторов и звукорежисснров.
"Я хорошо помню свой первый эфир. Очень волновался. Меня встретил Алексей Константинович Сальников, все показал и поддержал. Мы выдохнули, разговор пошел легко — и после эфира хотелось говорить еще. И так каждый раз. С юбилеем, вологодское радио. Спасибо за голос времени", - резюмировал глава Заксобрания.