Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем

"Вологодскому радио — 100 лет. Это век истории, голос которого знает и помнит не одно поколение вологжан. Когда в области вышли первые радиопередачи, радиоприемников было всего 214, но уже через год их стало почти в три раза больше. Радио быстро стало частью повседневной жизни и символом прогресса. Более того, оно дало жизнь важным культурным проектам — именно на радиостанции в Великом Устюге началась история Северного хора, старейшего в России", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".