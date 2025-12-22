Рейтинг@Mail.ru
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем - РИА Новости, 22.12.2025
Вологодская область
 
10:54 22.12.2025
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем
Председатель Заксобрания Вологодской области Роман Заварин поздравил региональное радио со 100-летним юбилеем. РИА Новости, 22.12.2025
общество, вологодская область, великий устюг
Заварин поздравил вологодское радио со 100-летним юбилеем

Роман Заварин поздравил вологодское радио с юбилеем

© РИА Новости / Евгений КолотевДиктор на студии
© РИА Новости / Евгений Колотев
Диктор на студии. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Роман Заварин поздравил региональное радио со 100-летним юбилеем.
"Вологодскому радио — 100 лет. Это век истории, голос которого знает и помнит не одно поколение вологжан. Когда в области вышли первые радиопередачи, радиоприемников было всего 214, но уже через год их стало почти в три раза больше. Радио быстро стало частью повседневной жизни и символом прогресса. Более того, оно дало жизнь важным культурным проектам — именно на радиостанции в Великом Устюге началась история Северного хора, старейшего в России", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что сегодня радио — это площадка для диалога, творчества и социальной активности. За эфиром — труд профессиональных журналистов, дикторов и звукорежисснров.
"Я хорошо помню свой первый эфир. Очень волновался. Меня встретил Алексей Константинович Сальников, все показал и поддержал. Мы выдохнули, разговор пошел легко — и после эфира хотелось говорить еще. И так каждый раз. С юбилеем, вологодское радио. Спасибо за голос времени", - резюмировал глава Заксобрания.
Вид на Вологду - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заварин: в Молодежном парламенте Вологодской области рождаются смелые идеи
18 декабря, 16:01
 
