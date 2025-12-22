https://ria.ru/20251222/pvo-2063969427.html
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 23.12.2025
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем
ПВО вечером сбила 12 украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 23.12.2025
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем
Силы ПВО за три часа сбили 12 БПЛА над Крымом и Черным морем