ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 22.12.2025 (обновлено: 01:20 23.12.2025)
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем - РИА Новости, 23.12.2025
ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем
ПВО вечером сбила 12 украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 23.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Учения войск ПВО
Учения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ПВО вечером сбила 12 украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны.
«
"Двадцать второго декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Военные ликвидировали:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
