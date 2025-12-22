https://ria.ru/20251222/pvo-2063733912.html
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО вечером с 20.00 до 07.00 сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:25:00+03:00
2025-12-22T07:25:00+03:00
2025-12-22T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский дрон
