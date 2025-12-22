Силы ПВО за неделю уничтожили 1377 украинских беспилотников

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1377 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 8 по 14 декабря ПВО России всего перехватила не менее 1677 украинских дронов.