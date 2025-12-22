Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил главу "Транснефти" с юбилеем - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063949448.html
Путин поздравил главу "Транснефти" с юбилеем
Путин поздравил главу "Транснефти" с юбилеем - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поздравил главу "Транснефти" с юбилеем
Президент России Владимир Путин пожелал главе "Транснефти" Николаю Токареву в юбилей осуществления намеченных планов, отметив его безупречную репутацию,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:35:00+03:00
2025-12-22T19:35:00+03:00
россия
николай токарев
владимир путин
транснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/58/1553195895_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_8f57beb2a09433debe848a6911e4b25a.jpg
https://ria.ru/20251220/kirill-2063534135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/58/1553195895_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_032eb77a3673c37f89a4c6eed416a74f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай токарев, владимир путин, транснефть
Россия, Николай Токарев, Владимир Путин, Транснефть
Путин поздравил главу "Транснефти" с юбилеем

Путин поздравил главу "Транснефти" Николая Токарева с юбилеем

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Владимир Путин и Николай Токарев
 Владимир Путин и Николай Токарев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Николай Токарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе "Транснефти" Николаю Токареву в юбилей осуществления намеченных планов, отметив его безупречную репутацию, сообщила компания.
Токарев возглавляет "Транснефть" с ноября 2007 года. В марте этого года его полномочия были продлены еще на 5 лет. Токарев отпраздновал свое 75-летие 20 декабря.
"Уважаемый Николай Петрович! Поздравляю Вас с 75‑летним юбилеем. Компетентность, творческий, новаторский подход к решению ответственных задач, стоящих перед компанией "Транснефть", позволили Вам добиться значимых успехов в профессиональной карьере, состояться как эффективному руководителю и организатору, завоевать безукоризненную деловую репутацию. Желаю Вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов и всего самого доброго", – говорится в телеграмме.
Председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского
20 декабря, 16:16
 
РоссияНиколай ТокаревВладимир ПутинТранснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала