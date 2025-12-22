Путин хорошо знает экспозицию Эрмитажа, заявил Песков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо знает экспозицию Эрмитажа и дополнял рассказ директора музея Михаила Пиотровского во время экскурсии для глав государств СНГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хотя, конечно, они (лидеры стран СНГ – прим.) все так или иначе были в Эрмитаже неоднократно", - заметил Песков.