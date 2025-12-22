Путин хорошо знает экспозицию Эрмитажа, заявил Песков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо знает экспозицию Эрмитажа и дополнял рассказ директора музея Михаила Пиотровского во время экскурсии для глав государств СНГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он очень хорошо знает (экспозицию – прим.) и поэтому дополнял, наверное, Пиотровского в его рассказе", - сказал Песков "Первому каналу".
Он также рассказал, что президент РФ хотел обязательно показать коллегам уникальное собрание золота скифских царей, предметы тюркской культуры, поскольку это было важно для гостей из Центральной Азии.
Также пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что неформальный саммит СНГ впервые прошел в Эрмитаже.
"Хотя, конечно, они (лидеры стран СНГ – прим.) все так или иначе были в Эрмитаже неоднократно", - заметил Песков.
Президент РФ в понедельник вместе с лидерами стран СНГ посетил Эрмитаж. Также главы делегаций стран Содружества провели неформальную встречу.