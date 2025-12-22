Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики - РИА Новости, 22.12.2025
17:46 22.12.2025
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики
Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы... РИА Новости, 22.12.2025
Армения, Москва, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, СНГ, Экономика
Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики

Путин отметил совместные планы России и Армении по созданию новых маршрутов

С-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы Армении.
Путин после неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.
"По логистике тоже вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что отношения Москвы и Еревана развиваются успешно.
"Есть, конечно, и другие вопросы, которые мы пообсуждаем сейчас", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики
