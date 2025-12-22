Путин отметил совместные планы России и Армении в сфере логистики

С-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил совместные планы Москвы и Еревана в сфере логистики, в том числе по созданию новых маршрутов, которые раскроют границы Армении.

"По логистике тоже вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что отношения Москвы Еревана развиваются успешно.