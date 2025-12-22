Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и обязанностей лиц без гражданства, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и обязанностей лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"В пункте 1 статьи 1 слова "и иностранными гражданами" заменить словами "иностранными гражданами и лицами без гражданства", - говорится в документе.

Указанный пункт положения ранее определял порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях в мирное время только в отношении иностранных граждан.