Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства
Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства - РИА Новости, 22.12.2025
Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:28:00+03:00
2025-12-22T17:28:00+03:00
2025-12-22T17:28:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок прохождения военной службы, которым установлены положения, касающиеся прав и обязанностей лиц без гражданства, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
"В пункте 1 статьи 1 слова "и иностранными гражданами" заменить словами "иностранными гражданами и лицами без гражданства", - говорится в документе.
Указанный пункт положения ранее определял порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях в мирное время только в отношении иностранных граждан.
Контракт о прохождении военной службы заключается между лицом без гражданства и министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.