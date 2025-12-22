https://ria.ru/20251222/putin-2063900921.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Армении
Путин рассказал о развитии отношений России и Армении - РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Армении
Отношения России и Армении развиваются, показатель товарооборота скорректировался, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом... РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Армении
Путин: отношения с Арменией развиваются, скорректирован показатель товарооборота