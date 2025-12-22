https://ria.ru/20251222/putin-2063900483.html
Путин присвоил шестой армии ВВС И ПВО звание "гвардейская"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская", соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 6 Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 6 гвардейская Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 декабря.