Путин присвоил шестой армии ВВС И ПВО звание "гвардейская"

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 6 Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 6 гвардейская Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в документе.