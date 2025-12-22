Путин установил звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно указу, почетное звание присваивается высокопрофессиональным военнослужащим, лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специальные звания полиции, федеральным государственным гражданским служащим и работникам Росгвардии за личные заслуги, в том числе в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в оказании содействия в охране госграницы России, в обеспечении безопасности высших должностных лиц регионов и иных лиц и так далее.
В документе также отмечается, что почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала работы в Росгвардии, органах внутренних дел РФ или внутренних войсках МВД РФ и при наличии у представленного к награде лица ведомственных наград федеральных органов госвласти или органов государственной власти субъектов России.
