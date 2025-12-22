Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС" - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063886980.html
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС" - РИА Новости, 22.12.2025
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable выкупить 99,9% доли в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:26:00+03:00
2025-12-22T16:26:00+03:00
экономика
россия
мексика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589932121_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_8d794e245a40cd792cc1ac3168385e65.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063878095.html
россия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589932121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f77faa26332ebf2fe529e98e9d1a477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мексика, владимир путин
Экономика, Россия, Мексика, Владимир Путин
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"

Путин разрешил мексиканской компании выкупить99,9% доли в "Рурпумпен РУС"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable выкупить 99,9% доли в производителе насосов для нефтегазовой отрасли "Рурпумпен РУС" у немецкой Ruhrpumpen, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение Индустриас Э.Джи, Сосьедад Анонима Промотора Де Инверсион Де Капиталь Вариабле (Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable) сделки по приобретению 99,9 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Рурпумпен РУС", принадлежащего Фирма Рурпумпен Гезельшафт мит бешрэнктер Хафтунг (Firma Ruhrpumpen Gesellschaft mit beschraenkter Haftung)", - говорится в документе.
По данным идентификатора юридических лиц агентства Блумберг, Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable зарегистрировано в Мексике.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia
Вчера, 16:03
 
ЭкономикаРоссияМексикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала