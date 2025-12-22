https://ria.ru/20251222/putin-2063886980.html
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable выкупить 99,9% доли в
Путин разрешил мексиканской компании выкупить долю в "Рурпумпен РУС"
Путин разрешил мексиканской компании выкупить99,9% доли в "Рурпумпен РУС"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable выкупить 99,9% доли в производителе насосов для нефтегазовой отрасли "Рурпумпен РУС" у немецкой Ruhrpumpen, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение Индустриас Э.Джи, Сосьедад Анонима Промотора Де Инверсион Де Капиталь Вариабле (Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable) сделки по приобретению 99,9 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Рурпумпен РУС", принадлежащего Фирма Рурпумпен Гезельшафт мит бешрэнктер Хафтунг (Firma Ruhrpumpen Gesellschaft mit beschraenkter Haftung)", - говорится в документе.
По данным идентификатора юридических лиц агентства Блумберг, Industries E.G. Sociedad Anonima Promotor De Inversion De Capital Variable зарегистрировано в Мексике
