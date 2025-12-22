Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia

"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение операций с акциями международной компании акционерное общество "АйДиЭф Евразия", влекущих за собой косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения РЕКАМАДО ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (REKAMADO РТЕ. LTD.) и МЬЮТИНИЕРС ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (MUTINEERS РТЕ LTD.) акциями акционерного общества "Свой Банк", - говорится в распоряжении.