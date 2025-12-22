Рейтинг@Mail.ru
16:03 22.12.2025
Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia
Президент России Владимир Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia, в результате которой косвенно изменится владелец у "Своего банка" и одной РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:03:00+03:00
2025-12-22T16:03:00+03:00
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил операции с акциями финтех-группы IDF Eurasia, в результате которой косвенно изменится владелец у "Своего банка" и одной из крупнейших в стране микрофинансовых организаций Moneyman.
"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение операций с акциями международной компании акционерное общество "АйДиЭф Евразия", влекущих за собой косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения РЕКАМАДО ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (REKAMADO РТЕ. LTD.) и МЬЮТИНИЕРС ПИ ТИ И ЛИМИТЕД (MUTINEERS РТЕ LTD.) акциями акционерного общества "Свой Банк", - говорится в распоряжении.
Финтех-группа IDF Eurasia является крупной финансово-технологической компанией, владеющей рядом проектов - цифровым банком "Свой банк", МФО Moneyman и Platiza, а также коллекторским агентством ID Collect. Головная компания финтех-группы в конце 2023 года завершила переезд из кипрской юрисдикции в Россию.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения. "Свой банк" работает на лицензии Газнефтьбанка, который тогда вошел в этот перечень.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка
12 ноября, 16:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
