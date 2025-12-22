Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 22.12.2025 (обновлено: 14:03 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/putin-2063837284.html
Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа
Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа - РИА Новости, 22.12.2025
Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ХII cъезда общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:02:00+03:00
2025-12-22T14:03:00+03:00
россия
владимир путин
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cd43a4b3edafb0433e37dcef5986be9b.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063774396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c34e7b69266e507d652bb6112539bcf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вгик
Россия, Владимир Путин, ВГИК
Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа

Путин отметил яркость российского кинематографа и важность сохранения традиций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ХII cъезда общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", подчеркнув богатую историю и яркость отечественного кинематографа и важность сохранения традиций созидания, заложенных предшественниками.
"Подчеркну, у нашего кинематографа яркая, богатая история. Важно бережно хранить замечательные традиции созидания, заложенные вашими предшественниками, открывать новые творческие горизонты, помогать профессиональному становлению молодых талантов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что нынешний форум собрал на площадке знаменитого ВГИКа представителей самых разных кинематографических профессий, авторитетных общественных деятелей, руководителей профильных вузов из многих регионов страны. Путин уверен, что такой солидный состав участников позволит в ходе открытых, конструктивных дискуссий обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с перспективами развития отечественного киноискусства, повышением его роли в патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
"И конечно, среди ваших ключевых приоритетов – деятельное участие в реализации государственной культурной политики", - отметил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей
Вчера, 10:46
 
РоссияВладимир ПутинВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала