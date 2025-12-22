Путин отметил богатую историю и яркость отечественного кинематографа

https://ria.ru/20251222/putin-2063837284.html
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ХII cъезда общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:02:00+03:00
2025-12-22T14:02:00+03:00
2025-12-22T14:03:00+03:00
россия
владимир путин
вгик
россия
Новости
ru-RU
Путин отметил яркость российского кинематографа и важность сохранения традиций
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил
приветствие участникам ХII cъезда общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", подчеркнув богатую историю и яркость отечественного кинематографа и важность сохранения традиций созидания, заложенных предшественниками.
"Подчеркну, у нашего кинематографа яркая, богатая история. Важно бережно хранить замечательные традиции созидания, заложенные вашими предшественниками, открывать новые творческие горизонты, помогать профессиональному становлению молодых талантов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что нынешний форум собрал на площадке знаменитого ВГИКа
представителей самых разных кинематографических профессий, авторитетных общественных деятелей, руководителей профильных вузов из многих регионов страны. Путин
уверен, что такой солидный состав участников позволит в ходе открытых, конструктивных дискуссий обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с перспективами развития отечественного киноискусства, повышением его роли в патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
"И конечно, среди ваших ключевых приоритетов – деятельное участие в реализации государственной культурной политики", - отметил российский лидер.