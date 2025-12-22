Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
13:33 22.12.2025
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав им и гражданам их государств счастья, мира и благополучия. РИА Новости, 22.12.2025
россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом

Путин поздравил глав стран СНГ с наступающим Новым годом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав им и гражданам их государств счастья, мира и благополучия.
"Конечно, хотел бы поздравить всех вас, уважаемые друзья, с новым наступающим годом. Пожелать вам и гражданам ваших государств крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания", - сказал глава государства в ходе неформального саммита СНГ.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
21 декабря, 11:57
 
Россия, Владимир Путин, СНГ
 
 
