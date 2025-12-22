Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах издать книгу о вкладе стран СНГ в разгром нацизма - РИА Новости, 22.12.2025
13:28 22.12.2025
Путин рассказал о планах издать книгу о вкладе стран СНГ в разгром нацизма
россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах издать сборник уникальных архивных материалов о вкладе каждой страны СНГ в разгром нацизма.
Глава государства на неформальном саммите СНГ отметил, что странам содружества нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и недопущению ее фальсификации, делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
"В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащих оцифрованные копии непубликовавшихся документов и фотографий ", - сказал Путин.
