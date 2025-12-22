Рейтинг@Mail.ru
Страны СНГ выступают за многополярный миропорядок, заявил Путин
13:11 22.12.2025 (обновлено: 13:24 22.12.2025)
Страны СНГ выступают за многополярный миропорядок, заявил Путин
Страны СНГ выступают за многополярный миропорядок, заявил Путин
снг, оон, россия, владимир путин
СНГ, ООН, Россия, Владимир Путин
Страны СНГ выступают за многополярный миропорядок, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны СНГ выступают за формирование нового справедливого миропорядка при координирующей роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
СНГ ООН Россия Владимир Путин
 
 
