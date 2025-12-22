https://ria.ru/20251222/putin-2063819044.html
Подходы стран СНГ к ключевым проблемам близки, заявил Путин
Подходы стран СНГ к ключевым проблемам близки, заявил Путин
Подходы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) к ключевым региональным и глобальным проблемам близки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
