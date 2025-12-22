https://ria.ru/20251222/putin-2063818731.html
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества - РИА Новости, 22.12.2025
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:10:00+03:00
2025-12-22T13:10:00+03:00
2025-12-22T13:29:00+03:00
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Путин: укрепление партнерства в рамках СНГ отвечает интересам стран Содружества