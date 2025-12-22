Рейтинг@Mail.ru
13:10 22.12.2025 (обновлено: 13:29 22.12.2025)
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества
Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: наращивание партнерства в СНГ отвечает интересам стран Содружества

Путин: укрепление партнерства в рамках СНГ отвечает интересам стран Содружества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам государств Содружества, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом убеждён, что наращивание партнёрства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
