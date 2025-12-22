Рейтинг@Mail.ru
Страны СНГ намерены работать над укреплением стабильности, заявил Путин
13:09 22.12.2025
Страны СНГ намерены работать над укреплением стабильности, заявил Путин
Страны СНГ намерены работать над укреплением стабильности, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
