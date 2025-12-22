https://ria.ru/20251222/putin-2063818644.html
Страны СНГ намерены работать над укреплением стабильности, заявил Путин
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) намерены сообща работать над укреплением стабильности и общей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
россия
СНГ, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин: страны СНГ намерены работать над укреплением стабильности и безопасности