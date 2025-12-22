Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории - РИА Новости, 22.12.2025
13:08 22.12.2025 (обновлено: 13:36 22.12.2025)
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории - РИА Новости, 22.12.2025
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории
Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории и не допускать попыток ее фальсификации. РИА Новости, 22.12.2025
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории

Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории и не допускать попыток ее фальсификации.
"Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Глава государства отметил, что нужно делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне.
Путин рассказал о планах издать книгу о вкладе стран СНГ в разгром нацизма
