https://ria.ru/20251222/putin-2063818168.html
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории - РИА Новости, 22.12.2025
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории
Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории и не допускать попыток ее фальсификации. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:08:00+03:00
2025-12-22T13:08:00+03:00
2025-12-22T13:36:00+03:00
снг
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850147_394:782:2645:2048_1920x0_80_0_0_9ba5248203e61f025e9d9a8e4dff6b24.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063825756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063850147_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_20c7aeb96094ba9b5b921ba49146214e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, общество
СНГ, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал страны СНГ работать над сохранением памяти об общей истории
Путин призвал страны СНГ вместе работать над сохранением памяти об общей истории