МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Взаимодействие стран СНГ в этом году развивалось успешно, заявил президент Владимир Путин на неформальном саммите объединения.

« "За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга". Владимир Путин президент России президент России

По его словам, в содружестве появляются новые производственные и транспортные цепочки. Товарооборот России со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за десять месяцев, доля нацвалют в расчетах по коммерческим сделкам превышает 96%:

« "Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств". Владимир Путин президент России президент России

Президент подчеркнул, что СНГ выступает за многополярный миропорядок при координирующей роли ООН. Его участников объединяют схожие взгляды на ключевые региональные и глобальные проблемы, также они планируют укреплять общую безопасность.

Путин призвал работать над сохранением единого культурного пространства, ценить общую историю и пресекать попытки ее фальсификации:

« "Ведь наши народы связывает действительно многое: глубокое переплетение традиций и культур, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы". Владимир Путин президент России президент России

Неформальный саммит лидеров содружества традиционно проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.