13:07 22.12.2025 (обновлено: 13:15 22.12.2025)
Путин рассказал о доле нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ
Путин рассказал о доле нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ
Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
снг, россия, владимир путин, в мире
СНГ, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о доле нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ

Путин: доля нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ превышает 96%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами содружества уже превышает 96%", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Страны СНГ выступают за многополярный миропорядок, заявил Путин
Вчера, 13:11
 
СНГРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
