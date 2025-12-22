https://ria.ru/20251222/putin-2063817254.html
Путин рассказал о доле нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ
Путин рассказал о доле нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ
Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
Путин: доля нацвалют в расчетах по сделкам между странами СНГ превышает 96%