Путин заявил о росте сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере
Путин заявил о росте сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере
Путин заявил о росте сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере
Сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:05:00+03:00
2025-12-22T13:05:00+03:00
2025-12-22T15:10:00+03:00
Путин заявил о росте сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере
Путин: сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется