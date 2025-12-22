Рейтинг@Mail.ru
13:05 22.12.2025 (обновлено: 15:14 22.12.2025)
СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения, заявил Путин
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Содружество Независимых Государств (СНГ) утвердилось в качестве авторитетного объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
21 декабря, 11:57
 
СНГРоссияВладимир Путин
 
 
