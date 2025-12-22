Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063774396.html
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:46:00+03:00
2025-12-22T10:46:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
магомедсалам магомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063765147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, магомедсалам магомедов
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Магомедсалам Магомедов
Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей

Путин поручил поддержать фестиваль "Звук Евразии" и Екатерининский форум

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума и фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев".
Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… рассмотреть совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума, Международного фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следует предусмотреть их включение в план мероприятий по реализации в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Доклад должен быть представлен до 30 января 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
10:25
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМагомедсалам Магомедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала