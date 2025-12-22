Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума и фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев".
Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… рассмотреть совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума, Международного фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следует предусмотреть их включение в план мероприятий по реализации в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Доклад должен быть представлен до 30 января 2026 года.