Путин поручил рассмотреть поддержку музыкальных и кинофестивалей

Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям вопрос о поддержке проведения Всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума, Международного фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев", - говорится в сообщении.