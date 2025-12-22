Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения в сфере национальной политики
10:47 22.12.2025 (обновлено: 11:12 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/putin-2063774154.html
Путин дал поручения в сфере национальной политики
Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:47:00+03:00
2025-12-22T11:12:00+03:00
Путин дал поручения в сфере национальной политики

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Среди них:
  • представить проект указа о проведении Года единства народов России в 2026-м;
  • разработать программу этнографического изучения русского народа;
  • создать план мероприятий по реализации стратегии нацполитики и образовать правительственную комиссию по этим вопросам;
  • подготовить меры борьбы с негативным иностранным влиянием на нацполитику;
  • поддержать проведение музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума и фестиваля "КТ.Док: Время наших героев";
  • ускорить подготовку законопроекта о национально-культурных объединениях;
  • разработать идеи для совершенствования исследований межнациональных отношений.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, что объединяет народы России
19 декабря, 13:25

Новая стратегия национальной политики

Президент утвердил документ, рассчитанный до 2036 года, в конце ноября. Он подразумевает просветительские мероприятия для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.
Стратегия призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, помогать формировать восприятие России за рубежом как правового государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
4 ноября, 09:11
Доля россиян, положительно оценивающих межнациональные отношения, к 2036-му должна составить не менее 85 процентов, уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку, предположительно, будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
Также планируется бороться с излишним использованием иностранной лексики молодежью и популяризировать русский литературный язык для профессионального и личного общения.
Ожидаемым результатом реализации стратегии станут сплоченность российской нации и снижение количества конфликтов на национальной почве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
9 декабря, 02:31
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
