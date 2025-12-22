Путин дал поручения в сфере национальной политики

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Среди них:

представить проект указа о проведении Года единства народов России в 2026-м;

разработать программу этнографического изучения русского народа;

создать план мероприятий по реализации стратегии нацполитики и образовать правительственную комиссию по этим вопросам;

подготовить меры борьбы с негативным иностранным влиянием на нацполитику;

поддержать проведение музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума и фестиваля "КТ.Док: Время наших героев";

ускорить подготовку законопроекта о национально-культурных объединениях;

разработать идеи для совершенствования исследований межнациональных отношений.

Новая стратегия национальной политики

Президент утвердил документ, рассчитанный до 2036 года, в конце ноября. Он подразумевает просветительские мероприятия для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.

Стратегия призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, помогать формировать восприятие России за рубежом как правового государства.

Доля россиян, положительно оценивающих межнациональные отношения, к 2036-му должна составить не менее 85 процентов, уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку, предположительно, будут отмечать не менее 90 процентов граждан.

Также планируется бороться с излишним использованием иностранной лексики молодежью и популяризировать русский литературный язык для профессионального и личного общения.