Путин дал поручения в сфере национальной политики

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Среди них:
- представить проект указа о проведении Года единства народов России в 2026-м;
- разработать программу этнографического изучения русского народа;
- создать план мероприятий по реализации стратегии нацполитики и образовать правительственную комиссию по этим вопросам;
- подготовить меры борьбы с негативным иностранным влиянием на нацполитику;
- поддержать проведение музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума и фестиваля "КТ.Док: Время наших героев";
- ускорить подготовку законопроекта о национально-культурных объединениях;
- разработать идеи для совершенствования исследований межнациональных отношений.
Новая стратегия национальной политики
Президент утвердил документ, рассчитанный до 2036 года, в конце ноября. Он подразумевает просветительские мероприятия для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.
Стратегия призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, помогать формировать восприятие России за рубежом как правового государства.
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
4 ноября, 09:11
Доля россиян, положительно оценивающих межнациональные отношения, к 2036-му должна составить не менее 85 процентов, уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку, предположительно, будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
Также планируется бороться с излишним использованием иностранной лексики молодежью и популяризировать русский литературный язык для профессионального и личного общения.
Ожидаемым результатом реализации стратегии станут сплоченность российской нации и снижение количества конфликтов на национальной почве.