Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики
Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по реализации в 2026-2028 годах Стратегии нацполитики на период до 2036 года, следует из... РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил разработать план реализации Стратегии нацполитики
