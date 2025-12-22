Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях - РИА Новости, 22.12.2025
10:25 22.12.2025
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
Президент России Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона по определению правового положения национально-культурных... РИА Новости, 22.12.2025
общество
россия
владимир путин
госдума рф
россия
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях

Путин поручил ускорить принятие закона о национально-культурных объединениях

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона по определению правового положения национально-культурных общественных объединений, следует из документа перечня поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 5 ноября 2025 года.
"С учетом ранее данных поручений ускорить подготовку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона, направленного на определение правового положения национально-культурных общественных объединений. Срок – 1 июня 2026 года", - говорится на сайте Кремля.
Также кабмину поручено до 1 апреля 2026 года привести государственную программу "Реализация государственной национальной политики" в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, в том числе рассмотреть вопрос о реализации государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, в качестве комплексной программы.
Кроме того, необходимо обеспечить соответствие целевых показателей государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
10:23
 
Общество Россия Владимир Путин Госдума РФ
 
 
