https://ria.ru/20251222/putin-2063765147.html
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
Президент России Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона по определению правового положения национально-культурных... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:25:00+03:00
2025-12-22T10:25:00+03:00
2025-12-22T10:25:00+03:00
общество
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:554:2092:1730_1920x0_80_0_0_d939db910079a4c37cd7a31735fb4eab.jpg
https://ria.ru/20251222/ran-2063763721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063279150_0:409:2036:1936_1920x0_80_0_0_91ad521b7f6a5e497f900a40f42b1ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях
Путин поручил ускорить принятие закона о национально-культурных объединениях
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона по определению правового положения национально-культурных общественных объединений, следует из документа перечня поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Путин
утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 5 ноября 2025 года.
"С учетом ранее данных поручений ускорить подготовку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ
проекта федерального закона, направленного на определение правового положения национально-культурных общественных объединений. Срок – 1 июня 2026 года", - говорится на сайте Кремля.
Также кабмину поручено до 1 апреля 2026 года привести государственную программу "Реализация государственной национальной политики" в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, в том числе рассмотреть вопрос о реализации государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, в качестве комплексной программы.
Кроме того, необходимо обеспечить соответствие целевых показателей государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.