Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов
Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 января 2026 года представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России,... РИА Новости, 22.12.2025
россия
владимир путин
общество
россия
Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов
Путин поручил кабмину представить проект о проведении Года единства народов