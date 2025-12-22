Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063763424.html
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики
Президент РФ Владимир Путин поручил исполнительным органам регионов РФ принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:23:00+03:00
2025-12-22T10:23:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063762700.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063757911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики

Путин поручил принять меры для роста эффективности реализации нацполитики

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил исполнительным органам регионов РФ принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 5 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
10:21
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Властям регионов в том числе поручено при участии администрации президента РФ рассмотреть вопрос о закреплении полномочий в сфере реализации государственной национальной политики РФ за органом государственной власти (подразделением органа государственной власти), уполномоченным на решение вопросов внутренней политики субъекта Российской Федерации.
"Внести в документы стратегического планирования, в том числе в государственные программы субъектов Российской Федерации, изменения, обеспечивающие соответствие показателей оценки эффективности реализации этих документов на региональном и муниципальном уровнях целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - поручил глава государства.
Ответственными за исполнение поручения определены главы регионов РФ, сроки доклада - до 1 июля и до 30 декабря 2026 года.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию
10:07
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала