https://ria.ru/20251222/putin-2063763424.html
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики
Президент РФ Владимир Путин поручил исполнительным органам регионов РФ принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:23:00+03:00
2025-12-22T10:23:00+03:00
2025-12-22T10:23:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063762700.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063757911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики
Путин поручил принять меры для роста эффективности реализации нацполитики
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил
исполнительным органам регионов РФ принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 5 ноября.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Властям регионов в том числе поручено при участии администрации президента РФ
рассмотреть вопрос о закреплении полномочий в сфере реализации государственной национальной политики РФ за органом государственной власти (подразделением органа государственной власти), уполномоченным на решение вопросов внутренней политики субъекта Российской Федерации.
"Внести в документы стратегического планирования, в том числе в государственные программы субъектов Российской Федерации, изменения, обеспечивающие соответствие показателей оценки эффективности реализации этих документов на региональном и муниципальном уровнях целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - поручил глава государства.
Ответственными за исполнение поручения определены главы регионов РФ, сроки доклада - до 1 июля и до 30 декабря 2026 года.