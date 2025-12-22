Путин поручил регионам повысить эффективность реализации нацполитики

"Внести в документы стратегического планирования, в том числе в государственные программы субъектов Российской Федерации, изменения, обеспечивающие соответствие показателей оценки эффективности реализации этих документов на региональном и муниципальном уровнях целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - поручил глава государства.