Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной нацполитики... РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил создать правкомиссию по реализации госнацполитики