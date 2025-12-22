Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики - РИА Новости, 22.12.2025
10:21 22.12.2025
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной нацполитики...
2025
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики

Путин поручил создать правкомиссию по реализации госнацполитики

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 марта 2026 года образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной нацполитики РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… образовать правительственную комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, предусмотрев включение в ее состав полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах или их заместителей. Срок - 20 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
