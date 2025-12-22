Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию - РИА Новости, 22.12.2025
10:07 22.12.2025 (обновлено: 10:20 22.12.2025)
Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию
Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию
Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию

Путин поручил подготовить меры по противодействию иностранному влиянию в РФ

Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить дополнительные меры по противодействию негативному иностранному информационному влиянию в реализации нацполитики России, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
"Правительству Российской Федерации... принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений", - говорится в документе.
