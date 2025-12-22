Путин поздравил работников энергоотрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником и 105-летием утверждения Государственного плана электрификации России и отметил, что благодаря их работе была создана эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и отечественной экономики, соответствующая телеграмма Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником и 105-летием утверждения Государственного плана электрификации России и отметил, что благодаря их работе была создана эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. Дата была определена в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) - день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 105-летием утверждения Государственного плана электрификации России... Во многом благодаря самоотверженной работе ученых, инженеров, строителей, специалистов за короткий срок была создана современная, эффективная энергетическая система, которая стала надежной базой для развития регионов и стратегических отраслей отечественной экономики, укрепления оборонно-промышленного комплекса, решения масштабных задач социальной сферы", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что принятие плана ГОЭЛРО стало для России значимым, поистине историческим событием, а также добавил, что нынешнее поколение работников отрасли бережно хранит и развивает с традиции своих предшественников и трудится честно.

Также он заявил, что ключевой приоритет, на который нацелена Энергетическая стратегия РФ на период до 2050 года - это модернизация сетевой инфраструктуры, наращивание генерирующих мощностей, широкое внедрение во все звенья комплекса цифровых и ресурсосберегающих технологий.

Путин выразил уверенность в том, что деятели энергетической области продолжат достойно трудиться и вносить вклад в укрепление технологического суверенитета России.